Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 15 Temmuz'da kaçtın ama bu defa kaçmaya fırsat bulamazsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendiği açıklamasında "Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse, yine dar ederiz. Bunu böyle bilesin" dedi.

İstanbul Esenler'deki Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuşan Erdoğan, Kılıçdarloğlu'na "Bay kemal. Bu teröristlerle el ele kola kola dolaşma. Yerli ve milli ol. Bu teröristleri savunmaktan vazgeç. Teröristlerin uzantılarıyla omuz omuza olmaktan vazgeç, dürüst ol. Bu millette seni bir şey zannetsin." diye konuştu.

"Türkiye'nin şansızlığı ana muhalefetin böyle bir zihniyetin altında bulunması olduğunu savunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal, kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Burası Paris değil, Hollanda da değil." diye seslendi.

'Meydanları dar ederiz'

Erdoğan "Sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesi ile iş yapacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanların dar ettiyse, yine dar ederiz bunu böyle bilesin." dedi.

Cumhurbaşkanı "Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasına kaçıp Bakırköy Belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Gücün yetiyorsa işte sandık ne yapacaksan gel sandıkta yap. Öyle meydanlarda asla. Buna fırsat vermeyiz gereğini de yaparız. Korkunun ecele faydası yok Bay Kemal." diye konuştu.