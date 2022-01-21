Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve yönetim kurulu üyelerini Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Erdoğan kabulde bir konuşma yaparak, "Büyüme ve ihracat rakamlarımıza paralel olarak istihdamımız salgın öncesi döneme göre 2.7 milyon artmıştır. Bu çok büyük bir başarıdır. Tüm dünyanın ekonomik manevralarını istihdam krizinin önüne geçmek için yaptıkları bir dönemde biz daha büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz. Onun için bu 4 önemli başlık bizim sürekli gündemimizde. O da nedir? Yatırım, istihdam, ihracat üretim. Bütün bunları getirip dayadığımız yer yine 2 önemli alt yapıdır, istikrardır, güvendir. Bunları hiçbir zaman kaybetmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Türkiye ekonomi modeliyle önceliğimiz bu söylediğim 4 başlığı cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi dünyanın ana üretim merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu amaçla başta iş dünyamız olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine gereken her türlü desteği sunuyoruz, sunacağız."
ENFLASYON
Erdoğan, "20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü aldık. Ardınsan asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda insanımızın hayat standartlarını koruyacak adımlar attık. Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklık aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Tıpkı döviz kuru gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir sürede alarak, bu hususta da ülkemizi sabrı selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bu süreçte sizlerden beklentimiz siyasetteki tek sermayesi millete umutsuzluk aşılamak olan felaket tellallarına prim vermeden çalışmanız, üretmeniz, ihraç etmeniz ve yatırımlarınızı korumanız. Bunu başardığınızda Allah'ın izniyle Türkiye'nin yükselişini kimse engelleyemeyecek, hedeflerimize ulaşmamıza kimse mani olamayacak" dedi.
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