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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından koronavirüs önlemleri ve gelinen nokta ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, çay üreticilerini sevindirdi ve henüz hasat başlamadan yaş çay alım fiyatını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklaması ise şöyle:

Geçtiğimiz yıl ÇAY-KUR yaş çay alımını 2 lira 90 kuruştan yapmış, destekleme fiyatıyla bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmişti. 751 bin ton çay karşılığı 2,2 milyar ödeme yapılmıştı. Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir.

Çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa kısıtlamasının sona ermesinden sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır.