Erdoğan-Biden görüşmesinin ayrıntıları

İkili görüşmenin ardından ABD tarafından yayımlanan bildiride Türkiye'nin Ukrayna'nın tahıl ihracatının gerçekleşmesi için sarf ettiği çabayı takdir edildiğini belirten Çınar, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerine onay veren Türkiye'ye memnuniyetlerini ilettiğini ifade etti.
Türk-Amerikan ilişkileri kapsamında görüşmenin yapıcı bir vurguya sahip olduğunu belirten Çınar, bildiride pozitif ve olumlu bir hava olduğunun algılandığını söyledi.
Başkan Biden'ın Washington DC.'ye döndükten sonra F-16 konusunda ne yapacağını soru işareti olduğunu ifade eden Çınar, kulislere göre Biden'ın bu konuda elinden geleni yapacağını bildirdi.
Çınar, bu konuda kritik noktanın 'ABD Kongresi'nin ikna edilmesi' olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin Suriye'ye operasyon sinyali verdiğini ve bu sebeple Biden'ın bildiride 'Suriye'de istikrar' vurgusunu geçirdiğini söyleyen Çınar, Biden yönetiminin YPG/PKK terör örgütüne verdiği desteği keseceğinin beklenmediğini ifade etti.
ABD'Lİ SENATÖRDEN TÜRKİYE'YE F-16 VERİLMESİNE DESTEK
ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’ye F-16 satışına destek verdiğini ve aradaki farklılara rağmen Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu kaydetti.
Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye’ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum.” İfadesini kullandı.
Aradaki görüş farklılıklarına rağmen Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Graham, “Bu durum, Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.
Graham açıklamasında, “Türkiye’nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye’nin, ABD’nin, NATO’nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır.” ifadesini kullandı.
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