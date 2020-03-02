Günden kalanlar, yarına yansıyanlar... Sıcak gelişmeler, dikkat çekenler, yorumlar, analizler...

Sıcak gelişmelerin ve dikkat çeken olayların ele alınacağı, yorumların ve analizlerin yapılacağı "Gece Raporu" Erdoğan Aktaş'ın sunumuyla Habertürk TV'de ekran yolculuğuna başlıyor.

Erdoğan Aktaş ile Gece Raporu bu akşam saat 23.00’te Habertürk TV’de sizleri bekliyor.