Erdoğan: ABD'yle harekât merkezinin kurulmasıyla, güvenli bölgede süreç başlayacak

08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD'yle mutabakata varıldığını ve ABD'lilerle harekât merkezinin kurulmasıyla, buradaki sürecin başlayacağını söyledi.
Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ortak basın açıklamasında, konunun sorulması üzerine "Üç günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler gerçekten olumlu bir istikamette devam etti. "dedi.
Görüşmelerin yine süreceğini aktaran cumhurbaşkanı, "Ancak şimdi bir adım atılıyor. tarih vermeyeceğim, şimdi Aamerikalılar ile birlikte bir harekat merkezinin kurulması kararı verildi, bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. Dolayısıyla adım atıldı mı atılmadı mı bu soru cevabını buluyor, demek ki adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi ve bu da şimdi amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor. " diye konuştu.
Erdoğan ayrıca, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı konusunda "tadımadık, tanımayacağız" ifadelerini kullandı.
3 gündür Ankara'da bulunan ABD askeri heyeti ile Türkiye'den askeri heyetin güvenli bölge üzerine yaptığı görüşmeler tamamlanmasının ardından,. Savunma Bakanlığı (MSB),yaptığı açıklamada "Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekât merkezi kurulmasına" karar verildiği bilgisi yer almıştı.
Açıklamada 3 madde bulunuyor:
ABD ile koordine edilecek ve yönetilecek güvenli bölgenin detaylarıyla ilgili bilgi ise açıklamada yer almıyor.
Zamanlama için de net bir ifade yok, ancak "tedbirlerin bir an önce alınmasına karar verilmiştir" deniliyor.
Daha önce hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölgenin 30-40 km derinliğinde olması gerektiği ve YPG'nin bölgeden tamamen çıkarılması gerektiğini söylemişti. ABD ise 15 km derinliğinde bir bölge önerisi sunmuştu.
30 Temmuz'da toplanan Milli Güvenlik Kurulu, güvenli bölge çalışmaları için "barış koridoru" ifadesini kullanmıştı. MSB'nin görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada da aynı ifade kullanıldı.
Ankara, oluşturulacak güvenli bölgede imar çalışmaları yapmak ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları bölgeye yerleştirmek istediğini söylüyor.
Erdoğan Pazar günü Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık" demişti.
Ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Japonya'ya giderken uçakta gazetecilere konuştu, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de askeri harekât düzenlemesinin "kabul edilemeyeceğini" söyledi. Mark Esper, Salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin, tek taraflı bu tip bir harekâtı engellemek için görüşmeleri hızlandıracağını belirtmişti.
Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nden de görüşmelerle ilgili bir açıklama geldi. Bu açıklamada da iki heyetin aynı üç konuda uzlaştığı bilgisi yer aldı.
https://twitter.com/USEmbassyTurkey/status/1159101377764843520?s=20
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