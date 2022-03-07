Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözer, "Maç beklediğimiz gibi geçti. Hızlı geçiş oyunları ve sert bir oyun oldu. Karşılıklı baskı yaptık. İlk 15-20 dakika Beşiktaş baskılı oynadı. Onu çözünce de biz baskılı oynadık, sonra golü attık ve öne geçtik. Devreye kadar dengeli oyun oldu. İkinci devre istediğimiz oyunu oynayamadık. Topun bizde kalmasını istedik ama olmadı. Çok top kaybı yaptık. 121 kilometre koşmuşuz. Geçişlerden 1-2 pozisyon çıkaramadık. İkinci devre maçı verince ikinci golü yedik. Hedefimiz galibiyetti ama bulamadık. İkinci gole de bakmak lazım. Genelde pozisyonlar VAR'da kontrol ediliyor. Biz Ghezzal'ın, Trezeguet'ye faul yaptığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci devredeki oyundan memnun olmadıklarını aktaran Sözer, "Maçı domine edip kontrol etmek istiyoruz. Bugün istekliydik ama galibiyeti bulamadık." diye konuştu.