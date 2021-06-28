Eski sevgiliye hakaretten para cezası!

Eski kız arkadaşı Eda Pera Küçük'e yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Erdinç Gülener'in yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesince basit yargılama usulüyle görülen davada, mahkeme sanık Gülener'i, eski kız arkadaşı Eda Pera Küçük'e yönelik "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 1120 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Gülener'in bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunu belirten mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Eda Pera Küçük ile sanık Erdinç Gülener'in sevgili oldukları anlatılmıştı.

Sanık Gülener'in 18 Mart 2020'de, müşteki Eda Pera Küçük'e yönelik hakaret içeren sözler söylediği aktarılan iddianamede, bilirkişi raporunda bu hususun doğrulandığı kaydedilmişti.

İddianamede, bu kapsamda sanık Gülener'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.