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Erdinç Çelikkol'a acı veda

Bursa'da 85 yaşında hayatını kaybeden bestekar ve koro şefi Erdinç Çelikkol, son yolculuğuna uğurlandı

Giriş: 04.02.2023 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Erdinç Çelikkol'a acı veda - Magazin haberleri
Acı veda
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AA

Erdinç Çelikkol'un naaşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Ulu Camii'ye getirildi.

Cami bahçesindeki törene, Çelikkol'un eşi Neriman Çelikkol ve çocukları ile AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Erdinç Çelikkol'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

300'DEN FAZLA BESTESİ BULUNUYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bir dönem görev alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Klasik Türk Müziği Korosunda şeflik yapan Çelikkol'un, "Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun", "Sana Bakıp Karardım Artık Biraz Ben Dedim", "Bundan Sonra" eserleri de dahil 300'den fazla bestesi bulunuyor.

Fotoğraflar: DHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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