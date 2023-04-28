AA

Gayrimenkul alanında düşünce kuruluşu (think-tank) olarak faaliyet gösteren ve sektöre somut çözümler üretmek için çalışmalar yapan GİSP'in 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda GİSP Başkanlığı'na oy birliğiyle Erden Timur seçildi. GİSP Başkan Yardımcılığı görevine Hakan Gümüş ve Şükrü Cem Akçay getirildi.

Gayrimenkul sektörünün geleceğine dair stratejiler üretilmesi, gayrimenkul ve teknoloji alanında inovatif çalışmalar yapılması, sektör temsilcileri için iş birliği alanlarının genişletilmesi konularında çalışmalar yapan GİSP'in bu faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen GİSP Başkanı Erden Timur, özellikle deprem sonrası planlı bir şekilde dayanıklı konutların ve nitelikli mekanların üretilmesi, beklenen İstanbul depremi öncesi hazırlıkların hızlandırılması, kentsel dönüşüm için kapsamlı çözümler üretilmesi ve gayrimenkul üretim süreçlerinin layıkıyla düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Gelecek dönemde GİSP'e bu konularda önemli rol düştüğünü aktaran Timur, GİSP'in gayrimenkul sektöründeki think-tank, yani düşünce kuruluşu ihtiyacını son 11 senedir özverili çalışmalarla doldurduğunu kaydetti.

"GİSP, BUNDAN SONRA DA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Erden Timur, bugüne kadar gayrimenkul finansmanı, kentsel dönüşüm, kurumsal yabancı yatırımcının Türkiye'ye çekilmesi ve deprem öncesi mekansal hazırlık gibi konularda çok kıymetli çalışmalar yapıldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"GİSP'in kamuoyu nezdinde bilinirliğinin artırılması, sektör gelişiminde oyun kurucu rolünün güçlendirilmesi, gayrimenkulün dijitalleşmesi konusunda çalışmalar yapılması, üniversitelerin ilgili bölümlerindeki Genç GİSP üyesi arkadaşların sektöre kazandırılması, uluslararası yatırım bankaları, fonları ile GİSP ve üyelerinin ilişkilerinin güçlendirilmesi, yapılan teknik çalışmaların kamuoyunda yer bulması ve düzenli yayınlar gerçekleştirilmesi konularını elzem görüyorum. Ayrıca, Londra, Lizbon, Paris ve Atina'daki GİSP üyeleri vasıtasıyla uluslararası gayrimenkul piyasalarındaki etkinliğimizi arttırmak ve Türkiye'ye yabancı gayrimenkul fonu çekmek konusunda da çalışmalarımız sürmektedir."

Timur, GİSP'in, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını kaydederek, "Yeni dönemde de GİSP, inovatif konularla sektörün önüne çıkmaya, çözümler üretmeye ve sektöre yön vermeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

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