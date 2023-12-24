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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Erden Timur, Fenerbahçe maçı öncesinde Galatasaray taraftarlarıyla bir araya geldi - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur, Fenerbahçe maçı öncesinde Galatasaray taraftarlarıyla bir araya geldi

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe maçı öncesinde Galatasaray taraftarlarıyla bir araya geldi. Derbi için Ülker Stadı'nda yerlerini alacak taraftarları yalnız bırakmayan Timur, Fenerbahçe maçı için "Hak eden biz olalım, hak eden kazansın" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:01 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:01
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        • 1

          Galatasaray taraftarı, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gitti.

        • 2

          Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, güvenlik aramasının ardından İETT'ye ait otobüslere bindirildi.

        • 3

          Ülker Stadı'nda karşılaşmayı izleyecek 2 bin 79 konuk takım taraftarı, toplu halde Kadıköy'e hareket etti.

        • 4

          Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 23 Şubat 2020'de yapılan derbiye giden taraftarlar, bugünkü karşılaşmada da takımlarının yanında olacak.

        • 5

          Taraftarlar, 3 yıl 10 aylık aranın ardından Kadıköy deplasmanına gidiyor.

        • 6

          ERDEN TİMUR'A BÜYÜK İLGİ

          Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kadıköy deplasmanına giden taraftarlarla bir araya geldi.

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          Stada girişi sırasında yol kenarında durdurduğu aracından inen Timur, sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgi gösterisiyle karşılandı.

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          Taraftarlar, sarıldıkları Erden Timur'a sevgi ve güvenlerini dile getirdi.

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          Derbiyle ilgili açıklama yapan Timur, "Hak eden biz olalım. İnşallah hak eden kazansın." dedi.

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