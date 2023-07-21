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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Erden Timur'dan Fred, Sabitzer ve Icardi sözleri - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur'dan Fred, Sabitzer ve Icardi sözleri

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transfer çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

        Ajanslar
        Giriş: 21.07.2023 - 12:33
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          Rams ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Erden Timur şunları söyledi:

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          "Marcel Sabitzer ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Oyuncularla ilgili bir şey demem doğru olmuyor. Bu aleyhimize oluyor. Fred ve Sabitzer de listede var ama girişimimiz olmadı."

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          "Bugün yarın bitmesini beklediğimiz transfer var. Şu an gelecek oyuncular ilk turda oynayacak durumda değil."

        • 4

          "Mauro Icardi transferi için uçağı bile göndermiştik. Sağlık konusu olmasaydı, ne zaman geleceği belliydi. 10-15 günlük bir gecikme olacak. Bu da Icardi açısından haklı bir gerekçe. Ufak bir şey değil. Bu yüzden gecikecek."

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