Erden Timur'dan Fred, Sabitzer ve Icardi sözleri
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transfer çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
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Rams ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Erden Timur şunları söyledi:
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"Marcel Sabitzer ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Oyuncularla ilgili bir şey demem doğru olmuyor. Bu aleyhimize oluyor. Fred ve Sabitzer de listede var ama girişimimiz olmadı."
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"Bugün yarın bitmesini beklediğimiz transfer var. Şu an gelecek oyuncular ilk turda oynayacak durumda değil."
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"Mauro Icardi transferi için uçağı bile göndermiştik. Sağlık konusu olmasaydı, ne zaman geleceği belliydi. 10-15 günlük bir gecikme olacak. Bu da Icardi açısından haklı bir gerekçe. Ufak bir şey değil. Bu yüzden gecikecek."