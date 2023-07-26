Erden Timur'dan Ali Koç'a çağrı: Florya'yla ilgili açıklama yapacaktır
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk oldu. Büyük transferlerde sponsor desteğinin şart olduğunu belirten Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da Florya konusunda çağrıda bulundu.
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Günümüzde yapılan büyük transferlerde sponsor desteğinin şart olduğunu belirten Timur, "Geçmişte çok büyük transferler yapıldı. Yapanlar alkışlandı. Ama sonraki yönetimlerin hakkından çalarak çok büyük paralar ödendi. Çok büyük transferler yapabilirsiniz, o zaman sponsor bulacaksınız ya da cebinizden vereceksiniz." dedi.
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Türk futbolunda yaşanan sorunlara da değinen sarı-kırmızılı yönetici, "Türk futbolunda gelirler düştü. Galatasaray şampiyon olunca 25 milyon TL aldı. İnsanlar 25 milyon euro zannediyor." ifadelerini kullandı.
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"ALİ KOÇ, FLORYA'YLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAKTIR"
Erden Timur ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Florya Metin Oktay Tesisleri'yle ilgili iddialarını da açıklamasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:
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"Ali Bey, Florya ile ilgili açıklama yapacaktır. Yapacağını düşünmemiz lazım. Bir insanı bir şey yapmayacağından emin olana kadar suçlayamazsınız. Ben de kendi adıma bildiğim bilgi ve kayıtları anlatacağım. Doğruluk için anlatacağım. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Anadolu kulüpleri için değil."