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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Erdemoğlu Holding, yabancı yatırımcıya Sasa hissesi sattı - İş-Yaşam Haberleri

        Sasa'da yabancı yatırımcıya 2.7 milyar liralık hisse satışı

        Erdemoğlu Holding ortalama 46.25 liradan 59 milyon adet Sasa hissesini yabancı kurumsal yatırımcılara sattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 09:35 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:35
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        Sasa'da 2.7 milyar liralık hisse satışı
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        Sasa Polyester'in hakim ortağı Erdemoğlu Holding'den hisse satışı geldi. Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara ortalama 46.25 liradan 59 milyon Sasa hissesi satıldığı belirtildi.

        Bu; toplamda 2 milyar 728 milyon liralık satış yapıldığı anlamına geliyor.

        Açıklamada satılan payların Sasa'nın ödenmiş sermayesindeki payının yüzde 1.1 olduğu ve satış sonrasında Erdemoğlu Holding'in Sasa'daki doğrudan hissedarlık oranının yüzde 58.58 olduğu belirtildi.

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