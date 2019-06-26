26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çiftçiler bölgeye ihracatçıları davet ederken, ihracat firmaları ise ürün gönderdiği Suudi Arabistan'ın vergileri yaklaşık yüzde 25 yükseltmesi ve analiz sebebiyle ürünleri Cidde Limanı'nda bekletmesi sebebiyle zor günler yaşıyor.
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin domates üretimi ve ihracatla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şahin, "Erdemli'de domates üretimimiz devam etmektedir. Yaklaşık bin rakımına kadar hasadımız başlamıştır. Domateslerimiz çok kaliteli ve ihracata uygundur. Hiçbir şekilde ilaç kalıntısı yoktur. Bütün ihracatçılarımızı Erdemli'ye bekliyoruz" dedi.
İhracatın düşüşüyle fiyatın da düştüğünü aktaran Şahin, "Geçen yıla göre ihracatımız yüzde 50 oranında azalmıştır. Şuanda neredeyse ihracat yapılmamaktadır. Çiftçilerimiz zor durumdadır. şuanda bir kilo domates 30 kuruşla 1 TL arasında satılmaktadır. Ama sürekli olarak gitmemektedir. Özellikle de kırmızı veya pembe dediğimiz domatesler az sayıda gitmektedir. Bütün ihracatçılarımızı yöremize bekliyoruz" diye konuştu.
Şahin, ihracatın bu günlerde Suudi Arabistan'a gerçekleştirildiğini ve gönderilen domateslerin analiz nedeniyle uzun süre bekletildiğini, dolayısıyla ürünün pazara geç ulaştığını dile getirdi. Şahin, "Burada şuan 2-3 firma ihracat yapıyor. Geçen yıl 5-10 firma yapıyordu. Şuan için ihracat Suudi Arabistan'a yapılıyor. İhracat yapan firmalarımız, Cidde limanında tırların bekletildiğini, limandan alınan domates örneklerinin analiz için Riyad'a gönderilip oradan 1 hafta 10 günde dönmesinin beklendiğini, bu süre zarfından domateslerin Cidde limanında bekletildiği şikayetinde bulunuyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunların biran önce yetkililerimize duyurulup, çözüm istiyorlar. Bu gibi problemler çözülürse ürünler para eder, çiftçi emeğinin karşılığını alır" diye konuştu.
Yetkililere seslenen Şahin, analizlerin daha kısa sürede yapılmasını ve böylelikle domateslerin kalitesi bozulmadan pazara ulaşmasının sağlanması için yardımcı olunmasını beklediklerini kaydetti.
Metin Özdemir ise domatesin 1 liradan 30 kuruşa kadar düştüğünü belirterek, "İhracatçı gelmez oldu, gelmeyince de mallarımızı satamaz olduk. Domatesin girdisi çok yüksek, fiyatlar dolayısıyla bizi kurtarmıyor. İhracatçıların Erdemli'ye gelmesini bekliyoruz" dedi.
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