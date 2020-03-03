Erdemli'de karla mücadele çalışmaları - MERSİN

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, bölgede soğuk hava deposu olarak kullanılan limon depoları ve evlere ulaşan yollarda kar temizliği gerçekleştirdi.Yayladaki vatandaşlardan Mehmet Ali Cangin, bölgede çalışma yürüten belediye ekiplerine teşekkür etti.Öte yandan yayladaki Karakız Göleti'nin de donduğu gözlendi.

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