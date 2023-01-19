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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir mahalle doğalgaz kullanmaya başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, doğalgaz projesinin ilk etabı kapsamında 23 kilometrelik şebeke montajı gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda bir mahalleye doğalgaz verilmeye başlandı

Giriş: 19.01.2023 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
Erdemli'de bir mahalle doğalgaza kavuştu
AA

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir mahalleye doğalgaz verilmeye başlandı.

Erdemli Belediyesi ve Aksa Doğalgaz işbirliğiyle gerçekleştirilen doğal gaz projesinin ilk etabı kapsamında 23 kilometrelik şebeke montajı gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda Alata Mahallesi'ne doğalgaz verilmeye başlandı.

340 ABONE KULLANMAYA BAŞLADI

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Alata Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, yaşam kalitesini artıran hizmeti vatandaşlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü Tufan Duman da ilçede şu an 340 abonelerinin olduğunu aktardı.

MERKEZ VE AKDENİZ'DE TESTLER SÜRÜYOR

Bu yıl yaklaşık 11 milyon liralık yatırımla yaklaşık 23 kilometre şebeke montajı gerçekleştirdiklerini ifade eden Duman, "Alata Mahallesi'nde şu anda gaz kullanımı yapılmakta. Merkez ve Akdeniz Mahallesi'ndeki test işlemlerimizin tamamlanmasıyla bu bölgelerimizi de aboneliğe açarak bina bağlantı montajlarına başlayacağız" diye konuştu.

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