Erdemli- Ayrancı karayolunun 10 kilometresi bu yıl bitecek - MERSİN

İlçeye bağlı Aslanlı Mahallesindeki yol yapım inşaatını inceleyen AK Parti Erdemli ilçe Başkanı Serdal Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapımı süren 31 kilometrelik yolun ilk 10 kilometrelik bölümünün bu yıl içerisinde tamamlanacağını, kalan 21 kilometrelik bölümün ise 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını kaydetti.Yol yapım çalışmasının zamanında bitirilmesi için gece gündüz takipte olduklarını belirten Kaya, şunları söyledi:‘’Erdemli - Ayrancı arası toplam 282 kilometredir. Bunun 129 kilometrelik bölümü Erdemli ilçemize aittir. İhalesi yapılan bölüm ise en önemli olan kısmı yayla yolu olarak tarif edilen 31 kilometrelik bölümüdür. 31 kilometrelik bölümün içinde yer alan yayla yolunun 10 kilometresi bu yıl tamamlanacak ve gelecek yıl da kalan bölümleri bitirilerek hizmete sunulacak. Yol yapım çalışmasında yaşanılan en büyük sorun kamulaştırmaydı onu da çözdük. Yol yapım çalışması 5 ayrı noktada sürmektedir. Çalışmalarda en zor kısım olan Aslanlı Mahallesi ile Kösereli Mahallesi arasındaki zor bölüm olan yarma çalışması bitmek üzere. "Kaya, yol bitinceye kadar inşaat sahalarından çıkmayacağını, halka verdikleri sözü tutacaklarını belirttti.
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