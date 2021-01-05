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Erdemir , Kümaş Manyezit'in tamamını 340 milyon dolar işletme değeri üzerinden almak için Gözde Girişim ve Yıldız Holding'den almak için anlaşma imzaladı.

Şirketin dün gece KAP'a yaptığı açıklamaya göre yüzde 49'u Yıldız Holding, yüzde 51'i Gözde Girişim'e ait olan Kümaş Manyezit'in hisse devri, "ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden" gerçekleşecek.

Satışta Gözde Girişim ve Yıldız Holding'e finansal danışmanlık hizmetini Ünlü & Co verdi.