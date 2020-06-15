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Erdemir, 1 Haziran 2020 tarihinde Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından beş ayrı tutanak ile toplam 139.13 milyon TL tutarında para cezası tebliğ edildiğini açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz vergi ve diğer tüm yükümlülüklerini zamanlı ve kanunlara tam uyumlu olarak yerine getirmektedir. Söz konusu uygulamanın hukuka ve ilgili mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinden konuya ilişkin şirketimiz tarafından hukuki süreç başlatılacak olup ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.