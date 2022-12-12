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Haberler Enerji Erdemir altıncı buhar kazanını devreye aldı

Erdemir’e enerji tasarrufu sağlayacak yeni buhar kazanı devreye alındı

Yassı çelik üreticisi Erdemir, yüksek fırın, çelikhane, kok gazı gibi yan ürün gazların etkin şekilde üretime kazandırılmasına imkân veren, ilave buhar ve elektrik üretimine katkı sağlayan altıncı buhar kazanını devreye aldı

Giriş: 12.12.2022 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
Erdemir altıncı buhar kazanını devreye aldı
HABERTURK.COM

OYAK Maden Metalürji Şirketlerinden Erdemir’in, yan ürün gazların daha etkin ve verimli şekilde üretime kazandırılmasına olanak sağlayan altıncı buhar kazanı faaliyete geçti. Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip olan yeni buhar kazanı, Erdemir’in kuruluşundan bu yana hizmet veren ilk buhar kazanının yerini aldı.

Yeni buhar kazanı, Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker ile Erdemir çalışanları ve projeyi yürüten Erdemir Mühendislik ekiplerinin katıldığı törenle 8 Aralık 2022 tarihinde devreye alındı.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TASARRUFU SAĞLAYACAK

Demir üretim proseslerinde yan ürün olarak ortaya çıkan kok gazı, yüksek fırın gazı ve çelikhane gazı Erdemir’de bulunan buhar kazanlarında yakılarak buhar elde ediliyor. Elde edilen buhar yüksek fırınların ihtiyaç duyduğu yakma havasının sağlanmasında ve tesislerdeki birçok üretim sürecinde kullanılıyor.

Artan buhar ile Erdemir’in ihtiyaç duyduğu elektrik üretiminin de önemli bir kısmı karşılanıyor. Erdemir’e kuruluşundan bu yana hizmet veren birinci buhar kazanının yerine inşa edilen daha modern ve yüksek kapasiteli altıncı buhar kazanı, ilave buhar üretimiyle elektrik ve doğalgaz tasarrufu sağlayarak enerjinin daha verimli kullanılmasına imkan verecek.

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