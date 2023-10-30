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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Erdemir 100. yılı yeni yatırımıyla kutladı - İş-Yaşam Haberleri

        Erdemir 100. yılı yeni yatırımıyla kutladı

        Erdemir'in yeniden inşa ettiği 2'nci Yüksek Fırını 'Zübeyde'de ilk üretim törenle gerçekleştirildi. Erdemir'in Türk mühendislerin emeğiyle eski fırının yerine inşa ettiği çevreci ve teknolojik yeni Yüksek Fırın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda devreye alındı. Cumhuriyetin 100'üncü yılına armağan ettikleri bu yatırımla gurur duyduklarını söyleyen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Ülkemizin en değerli sanayi varlıklarından Erdemir, Cumhuriyetin ikinci 100 yılında da Türkiye'nin yarınları için üretmeye devam edecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 09:17 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:17
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        Erdemir 100. yılı yeni yatırımıyla kutladı
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        OYAK’ın Maden Metalürji Şirketlerinden Erdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adını taşıyan 2’nci Yüksek Fırını ‘Zübeyde’yi yenileyerek Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünde törenle devreye aldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Gürtan Damar ve Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker’in ev sahipliğinde, yeniden inşa edilen fırının ilk üretimini gerçekleştirdiği törene; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli protokolünün yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

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        Yüksek Fırın ‘Zübeyde’nin devreye girmesi nedeniyle bir mesaj yayınlayan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, ülkenin en değerli sanayi varlıklarından Erdemir’in 2006 yılında OYAK’ın bünyesine dahil olmasının ardından yakaladığı hızlı ve güçlü büyüme ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

        Erdem, “Erdemir ülkemizin gururu olan şirketlerden biri. Yerli üretim kabiliyetimizi artırarak yüksek katma değerli üretime ağırlık verdiğimiz bu dönemde, ülkemizin bölgedeki güçlü oyuncu rolünü sağlamlaştırmak için çalışıyoruz. Bugün sadece Erdemir için değil, Türkiye çelik sektörü için kıymetli bir yatırımı daha devreye alıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutladığımız bu tarihi günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adını taşıyan ve Türk mühendislerin emeğiyle ortaya çıkan yeni 2’nci Yüksek Fırınımız ‘Zübeyde’yi Türk sanayisine armağan ediyoruz. İşletmeye alındığı ilk günden bu yana ülkemiz sanayisinin gelişiminde rol oynayan, daima katma değerli üretime odaklanan Erdemir’in yeni yatırımı, ülke sanayisi için kritik önemdeki demir-çelik sektöründe dışa bağımlılığı azaltma hedefine katkı sağlayacak. Ülkemizdeki en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında ilk 5’te yer alan Erdemir; Karadeniz Ereğli’nin ve Türkiye’nin geleceği için üretmeye devam ediyor, sayısız sektöre ham madde sağlıyor, sürdürülebilir büyüme adımlarıyla gelecek için güven veriyor. Erdemir, Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılında da Türkiye’nin yarınlarını aydınlatacak” dedi.

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        "TÜRK MÜHENDİSLERİN EMEĞİ"

        Törene ev sahipliği yapan Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Gürtan Damar, Cumhuriyet Bayramı’nda yaptıkları açılışla, Cumhuriyetin ilk 100 yılının sembollerinden olan Erdemir’in, tarihe anlamlı bir iz bıraktığını söyledi. Damar, “Ülkemizin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi olan Erdemir, gerçekleştirdiği büyük yatırımlar, modern teknolojisi, insan kaynağı ve birikimiyle her zaman Türk çelik sektörü için öncü oldu. Yeni Yüksek Fırın ve sahada devam eden büyük yatırımlarımızda, projelendirmeden devreye alınmasına kadar her aşamayı, OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir Mühendislikle birlikte yürütüyoruz. Çelik üretiminde olduğu gibi tesis yatırımlarında da engin bir mühendislik birikimine sahibiz. Mühendislerimizden, projeyi uygulayan sahadaki her bir çalışanımıza ve iş ortaklarımıza kadar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında unutulmayacak bir gün yaşıyoruz. Karadeniz Ereğlimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

        Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker de yeni fırının özelliklerine ilişkin bilgi verdi. Peker şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Erdemir’in 2’nci Yüksek Fırını ‘Zübeyde’yi sanayimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ham madde besleme ve şarj sistemi tasarımı başta olmak üzere Türk mühendislerinin önemli görevler üstlendiği yeni Yüksek Fırın projesi, Erdemir’in gücüne güç katacak. Tüm sistemleri ve destek ekipmanları ile son teknolojiye sahip olan yeni fırının tüm parametreleri etkin bir şekilde izlenebilecek 2’nci Yüksek Fırın’ın kapasitesi 1 milyon 625 bin tondan 1 milyon 775 bin tona çıkarken, kullanılan yeni teknoloji ürünü kontrol sistemleri sayesinde Erdemir’in önceliklerinden olan İSG ve çevre performansı da artmaya devam ediyor.”

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        50 YIL BOYUNCA HİZMET VERECEK

        45 yıllık çalışma süresi boyunca 60 milyon ton sıvı ham demir üretimi gerçekleştiren bir önceki fırının yerine inşa edilen yeni Yüksek Fırın’ın 50 yıl ve üzeri hizmet vermesi bekleniyor.

        Firmadan verilen bilgiye göre bir önceki fırından farklı olarak cüruf granüle sistemi (susuzlaştırılmış) kurulan yeni Yüksek Fırın, nakliyat sırasındaki döküntüleri ve sistemin su sarfiyatını düşürecek. Siklon tipi toz tutucu ve toz boşaltma sistemine sahip olan ‘Zübeyde’, fırın içindeki ince tozların basınçsız bir ortama alınmasına imkân vererek tozlaşmayı büyük oranda önleyecek. Soğutma sisteminin ‘Kapalı Çevrim’ olarak tasarlandığı yeni Yüksek Fırın, korozyon etkisini azaltarak fırındaki yapısal aşınmayı önleyecek, ayrıca çevre performansına olumlu katkılar sağlayacak. Üretim verimliliğini artırarak yakıt tasarrufu sağlayacak olan yeni fırın, yurt dışından temin edilen ve üretim sırasında kullanılan koklaşabilir kömür kullanımını da azaltacak.

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