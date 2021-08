AA

Erdem Can, basketbol kariyerine başkent Ankara'da başladı. Burada Sümerbank ve Mülkiyespor'da forma giyen Can, basketbolculuk kariyerini noktalamasının ardından Türk Telekom ve Olin Edirne'de yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Japonya'da düzenlenen 2006 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Yeni Zelanda Milli Takımı'nın teknik ekibinde de yer alan Erdem Can, Olin Edirne'de başantrenörlük görevi de üstlendi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Erdem Can, 2012'den itibaren Fenerbahçe'de görev yapmaya başladı. Sarı-lacivertli takımda uzun yıllar boyunca efsane Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlenen Can, bu süreçte bir THY Avrupa Ligi, 4 lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Geride kalan sezon ise Obradovic'in yerine göreve getirilen Sırp çalıştırıcı Igor Kokoskov'un teknik ekibinde yer alan Erdem Can, Utah Jazz'dan gelen teklif üzerine NBA'in yolunu tuttu.

Erdem Can, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayırmasının ve Utah Jazz ile anlaşmaya varmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

NBA takımlarından daha önce de teklif aldığını ancak Fenerbahçe'nin hedefleri nedeniyle kabul etmediğini belirten Can, "Bu sene NBA Yaz Ligi'nde Utah Jazz'da asistan koçluk yaptım. Dönüş sürecime yakın bir dönemde beni kulübe davet ettiler. Benimle ilgili kafalarındaki projeyi anlattılar. Bu proje bana çok çekici ve heyecan verici geldi. Bu bir ilk. Ligdeki güçlü bir takımın önemli bir pozisyonunda yer almak çok çekici ve heyecan verici geldi. Daha fazla gelişmek için hayatta bazen yeni hedeflere gidebilmeyi bilmek lazım. Bu önemli bir fırsat diye düşündüm ve teklifi kabul ettim." ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

NBA'de görev yapacak ilk Türk yardımcı antrenör olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Erdem Can, şu görüşleri aktardı:

"Çok gururluyum. Ailem, ülkem ve kulübüm Fenerbahçe adına çok gururluyum. Ben de çok emek harcadım, Fenerbahçe'min de bende çok büyük emeği var. Bir Fenerbahçeli olarak yaptığım her şeyle ilgili içim rahat. Gururlu olarak kulübümden ayrılırken, başka bir kulübe de aynı gururla gidiyorum. Ülkemi, ismimi ve ailemi gururla temsil etmek hayat amaçlarımdan biri. Çok mutluyum."

"HEDEFİM OLABİLECEK EN İYİ KOÇ OLARAK GÖSTEREBİLMEK"

Erdem Can, NBA'de ve Avrupa'da büyük başarılar kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istediğini kaydetti.

Kariyerinde 6 kez NBA Yaz Ligi'nde görev yaptığını hatırlatan Can, "Hayatımda her zaman en üst noktayı hedefledim. Benim hedefim, olabilecek en iyi koç olarak gösterilmek. Daha güçlü bir şekilde Avrupa'ya başantrenör olarak dönmek ve birçok kupa kazanarak ülkesini gururla temsil eden bir koç olmak. NBA'de kendisini geliştirip belirli bir sürecin sonunda olabilecek en iyi yere gelen bir koç olmak. Bunu zaman gösterecek. Planlı ve motive bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Utah Jazz şampiyonluk hedefi olan bir takım. Benim de hedefim o ekibin içinde olup şampiyonluk yüzüğünü takabilmek. Bunu da bir ilk olarak ülkeme getirebilmek. Hedefim Avrupa'da ya da NBA'de mümkün olan en büyük başarıları kazanarak ismimi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Erdem Can, NBA'de başantrenör olma hedefiyle ilgili bir soruya, "Bu çok zor bir süreç. Herhangi bir Avrupalı antrenörün NBA'de başantrenör olarak benimsenmesi çok zor. Ancak imkansız diye bir şey yoktur. Eğer onu yapabilirsek ne mutlu bize." şeklinde yanıt verdi.

"İNŞALLAH O TAKDİRE LAYIK OLACAĞIMIZ GÜNLER DE GELİR"

Erdem Can, yardımcılıklarını üstlendiği Obradovic ve Kokoskov ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli takımda başantrenörlük görevi için teklif alıp almadığıyla ilgili şunları söyledi:

"Obradovic ile çalışmak çok önemli ve özel bir şey. Sizi antrenör, hayata bakış ve insan olarak çok geliştiren ve dönüştüren bir süreç. Obradovic ayrıldıktan sonra Igor Kokoskov değil de başka bir başantrenör olsaydı, asistan koç olarak kalma şansım zordu. Kokoskov'u daha önceden tanıyordum, basketbol bilgisi beni çok etkilemişti. Sürecin sonunda bir aday olduğum dışarıdan söylendi ama bu sürecin nasıl işlediğini biliyorsunuz. Bu konularda da karar verici ben değilim. Takdirlere saygıyla yaklaşmak lazım. İnşallah o takdire layık olacağımız günler de gelir."

OBRADOVIC'TEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de uzun yıllar beraber çalıştığı Erdem Can ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Sırp başantrenör, sarı-lacivertli ekibin başında olduğu dönemde verdiği bir röportajda, "Erdem, basketbola benim bakış açımla yaklaşıyor. İkimiz de bu oyunu çok seviyoruz. Şu anda benim yerime takımın başantrenörü olabilecek durumda. Bir gün çok iyi bir başantrenör olacağına eminim." yorumunda bulunmuştu.

Utah Jazz'dan teklif aldıktan sonra Obradovic ile görüştüğünü belirten Erdem Can ise "Birçok insan 'Obradovic benim akıl hocamdır.' der ama benim Obradovic ile ilişkim biraz daha yakın. Gerçekten benim için bir mentor. Birçok şeyi onunla mutlaka konuşurum." şeklinde görüş belirtti.