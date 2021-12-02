Düzler Mahallesi sahilinde karaya vurmuş yunus balığını gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Konunun sahil güvenlik tarafından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bildirilmesi üzerine Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda yunusun tüfekle vurulduğu tespit edildi.

Yapılan incelmelerin ardından yunusun toprağa gömüldüğü öğrenildi.