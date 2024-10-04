Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Erdek'te tarihi av! 207 kiloluk orkinos görenleri hayrete düşürdü | Son dakika haberleri

        Erdek'te tarihi av! 207 kiloluk orkinos görenleri hayrete düşürdü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde balıkçılar tarafından dev orkinos yakalandı. 207 kilo ağırlığındaki orkinos görenleri hayrete düşürdü. Orkinos servis edilmek üzere bir restorana gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 04.10.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Balıkesir'in Marmara Denizi'ne kıyısı olan Erdek'te balıkçılar dev bir orkinos yakaladı.

          Devasa balık, sadece ağırlığıyla değil boyutlarıyla da görenleri hayrete düşürdü.

        • 2

          Balıkçılar, böyle büyük bir avın nadir olduğunu ifade ederek, Erdek'in balıkçılık potansiyelinin bir kez daha kanıtlandığını vurguladı. 

        • 3

          207 kiloluk dev orkinos servis edilmek üzere bir restorana götürüldü.

        • 4
        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        ABD'de 2005'ten bu yana en ölümcül kasırga!
        ABD'de 2005'ten bu yana en ölümcül kasırga!
        "Mourinho böyle bir adam..."
        "Mourinho böyle bir adam..."
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Sorun sizde değil genetikte
        Sorun sizde değil genetikte
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        "Fenerbahçe bir puana üzülmeli!"
        "Fenerbahçe bir puana üzülmeli!"
        Habertürk Anasayfa