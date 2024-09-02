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        Haberler Gündem Güncel Erdek'te sokaklar göle döndü | Son dakika haberleri

        Erdek'te sağanak sokakları göle çevirdi

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:45
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          Balıkesir'in Erdek ilçesinde sabaha karşı meydana gelen sağanak yağış aralıksız yağınca Erdek'in cadde ve sokaklarını göle çevirdi.

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          Sabah saatlerinde, zaman zaman şiddetini arttıran yağmur ana cadde ve sokaklarda da etkili oldu.

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          İşe gitmek isteyen vatandaşlar bazen zor zamanlar yaşarken zemin ve bodrum katta bulunan ev ve iş yerlerinin bazılarında su baskını yaşandı.

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          Su baskını yaşayan yerler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BASKİ) ekipleri tarafından su tahliyesi yapıldı.

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          Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar da ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

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          Yapılan ilk belirlemelere rağmen ilçede çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

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