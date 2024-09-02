Erdek'te sağanak sokakları göle çevirdi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde sabaha karşı meydana gelen sağanak yağış aralıksız yağınca Erdek'in cadde ve sokaklarını göle çevirdi.
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Sabah saatlerinde, zaman zaman şiddetini arttıran yağmur ana cadde ve sokaklarda da etkili oldu.
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İşe gitmek isteyen vatandaşlar bazen zor zamanlar yaşarken zemin ve bodrum katta bulunan ev ve iş yerlerinin bazılarında su baskını yaşandı.
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Su baskını yaşayan yerler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BASKİ) ekipleri tarafından su tahliyesi yapıldı.
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Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar da ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.
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Yapılan ilk belirlemelere rağmen ilçede çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.
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