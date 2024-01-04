Erdek Körfezi'nde 'denizlerin doğal filtresi' genç pinalara rastlandı

Marmara Denizi'nin güneyindeki Erdek Körfezi'nde dalış yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Akdeniz Havzası'na özgü endemik bir kabuklu midye türü olan ve saatte 6 litre deniz suyunu filtre ederek arıtılamayan atıkları temizleyen genç pinalar tespit ettiklerini bildirdi.

ENDEMİK BİR TÜR

Sarı, gazetecilere, geçen yıl kasım ayında yaşanan fırtınanın ardından bazı pinaların sahile vurduğu Erdek ilçesi Düzler mevkisinden yaptıkları son dalışta, suyun altındaki canlıları gözlemlediklerini söyledi.

Deniz tabanında yavru pinaların varlığını gözlemlediklerini, bunun Marmara Denizi'nin geleceği adına umut verici olduğunu ifade eden Sarı, pinaların dünyada sadece canlı popülasyon olarak Marmara'da kalan endemik bir tür olduğunu dile getirdi.

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İklim değişikliğine bağlı olarak 2016-2019 yıllarında görülen hastalık sonucu Çanakkale Boğazı'ndan Cebelitarık Boğazı'na kadar denizlerdeki pinaların tamamına yakını ölmesine rağmen Marmara'nın özel yapısının bu tür için kurtarıcı olduğunu vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

"Marmara'daki pina popülasyonu sağlıklı şekilde yaşıyor. Biz de geçen yıl bir proje başlatmıştık. Bu proje ile hem pinaları sayıyoruz hem de sürekli olarak yeni dalışlar yaparak yeni pinaların oluşumunu takip etmeye çalışıyoruz. 2024 yılının ilk gününde, Erdek Körfezi'nde daha önce toplu ölümler gördüğümüz bir bölgede pinaların son durumunu tespit etmek için çalışma yaptık. Yaptığımız 40 dakikalık bu dalış esnasında 50'den fazla yavru pinanın, bölgede deniz tabanına tutunduğunu ve yaşadığını gördük. Sayımımızı yaptık ve pinaların o bölgede gayet sağlıklı şekilde yaşadıklarını tespit etmiş olduk. Bu bizi çok mutlu etti."