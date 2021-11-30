2016 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden oyuncu ve seslendirme sanatçısı Erdal Tosun, ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Yılmaz Erdoğan ile Reha Özcan, Instagram'dan yayınladıkları mesajlarla yakın arkadaşlarını vefatının 5. yılında andı.
Erdal Tosun ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Özcan, gönderisinde, "Önce babam gitti, sonra Erdal, sonra 2016 da gitti... Geriye komik bir sızı kaldı, bir de, 'İyi ki yaşamışız a… k…' diyerek, gülümseyen bir hatıra... Anmadığım gün yok hala..." ifadelerine yer verdi.
Tosun ile samimiyeti bilinen Yılmaz Erdoğan, paylaşımına, "Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz..." sözlerini not düştü.
Şarkıcı Işın Karaca ise "Mekanın cennet olsun Erdal..." diyerek, Tosun'u andı.
"BİR DEMET TİYATRO" İLE GÖNÜLLERDE YER ETTİ
Başarılı oyunculuğuyla izleyicinin gönlünde yer edinen Erdal Tosun, Yeşilçam oyuncusu Necdet Tosun ve Sevim Tosun'un ilk çocuğu olarak, 9 Nisan 1963'te İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi.
Babası vefat ettiğinde henüz 12 yaşında olan Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na başladı.
Erdal Tosun, Atıf Yılmaz'ın teklifiyle 1982 yapımı "Mine" adlı filmle sinemaya adım attıktan sonra 1985'te "Karanfilli Naciye"de rol aldı.
Aynı yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev alan sanatçı, konservatuvardan mezun olduktan sonra Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu'nun da aralarında bulunduğu sanatçılarla "Özel Tiyatro"nun kuruluşunda bulundu.
Uzun yıllar Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ekibiyle aynı sahneyi paylaşan sanatçı, "Bir Demet Tiyatro"da canlandırdığı "Eyvah Necdet", "Spartaküs Vedat", "Ekmekçi Danyal" ve "İri Hikmet" karakterleriyle tiyatroseverlerin gönlünde yer etti.
KARDEŞİNİ 2000 YILINDA KAYBETTİ
Erdal Tosun, 1995'te İlknur Tosun ile evlenirken, kızları Zeynep Kiraz 1996'da dünyaya geldi.
Kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gürdal Tosun'la birlikte bir dönem "Kiraz" ismini verdiği bir restoran işleten tosun, kardeşini 2000 yılında kaybetti.
Tosun, 2001'de "Vizontele", 2004'te "Vizontele Tuuba", 2005'te ise "Organize İşler" adlı Yılmaz Erdoğan filmlerinde rol aldı.
Sanatçı, 2002'de "Yarım Elma" dizisinde, 2003'te Cem Yılmaz'ın "G.O.R.A" filminde, 2011'de "Çalgı Çengi", 2014'te "Şipşak Anadolu" ve 2015'te ise yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" filminde oynadı.
Seslendirme sanatçılığı ve seslendirme yönetmenliği de yapan Erdal Tosun, İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu 30 Kasım 2016'da 53 yaşında hayatını kaybetti.
Tosun'un cenaze namazı, BKM'de düzenlenen törenin ardından Levent Afet Yolal Camii'nde kılındı.
Çevresinde güler yüzü, mesleki bilgisi ve zekasıyla anılan Tosun, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda babası ve kardeşiyle aynı yere defnedildi.
Sanatçının annesi Sevim Tosun ise bu yıl şubat ayında hayatını kaybetti.
"HERKESİN AĞABEYİYDİ"
Yıllarca birlikte çalıştığı Yılmaz Erdoğan, bir röportajında Erdal Tosun için şunları söylemişti:
Yetenekli, bilgili, meraklı, tansiyonlu bir koca adamdı Erdal Tosun... Dünyanın en iyi gezi ve yol arkadaşı idi. Seyircisine filmler, oyunlar yoluyla, dostlarına akıl ve muhabbetiyle eşsiz katkılarda bulunmuş ve yokluğu büyük bir boşluk yaratmış bir adam.
Sanat dünyasını yasa boğan Erdal Tosun'un vefatının ardından oyuncu Tolga Çevik de "Hepimizin ağabeyiydi. Üzülüyorsunuz... Çok güzel şeyler yaşadık beraber. Güzel insanlar gidince üzülüyorsunuz yani, hayat enteresan bir şey. Aklıma onun, herkesin bildiği Erdal Ağabey karakteri geliyor. Başımız sağ olsun." ifadesini kullanmıştı.
ROL ALDIĞI BAZI YAPIMLAR
Erdal Tosun'un rol aldığı ve seslendirme yaptığı bazı yapımlar şöyle:
"Küçük Esnaf, Şeytan Tüyü, Kara Bela, Güvercin Uçuverdi, Düğün Dernek 2: Sünnet, Yapışık Kardeşler, Kardeş Payı, Bana Masal Anlatma, Koğuş Akademisi, Üsküdar'a Giderken, Çalgı Çengi, Çakallarla Dans, Vay Arkadaş, Ramazan Güzeldir, Neşeli Hayat, Maskeli Beşler: Kıbrıs, Benim Annem Bir Melek, Kutsal Damacana, Maskeli Beşler: Irak, Babam ve Oğlum, Yılan Hikayesi, Bizimkiler, Bombacı, Yuvasızlar, Kadının Adı Yok, Kaçak."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Erdal Tosun anılıyor! Yılmaz Erdoğan ve Reha Özcan... - Magazin haberleri/erdal-tosun-aniliyor-yilmaz-erdogan-ve-reha-ozcan-magazin-haberleri-3268589-magazin
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