Erdal Sakız cinayetinde dikkat çeken çalışma!

Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sakız'ın arkadaşı E.K, eşi L.K. ve oğlu S.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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