Sezonu Bodrum'da açtılar

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte herkes Ege'ye ve Güney'e akın etti. Futbolcular da sezonu Bodrum'da açmayı tercih etti.

Fit vücutlarıyla dikkat çeken ünlü futbolcular, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Erdal Kaya, Fatih Kurucuk ve Barış Özbek, önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi.