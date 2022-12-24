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Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı Lider Türkiye Habertürk ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada ilk bölümün konusu asgari ücret oldu. Yarışmaya katılanlar arasında Erdal Karasu'in hayatı merak konusu oldu. Peki, "Erdal Karasu kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Erdal Karasumesleği ne?" İşte Erdal Karasu'in biyografisi...

ERDAL KARASU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Denizlili. Antalya’da yaşıyor.

Evli üç çocuğu, bir köpeği var.

Hava Harp Okulu mezunu ve Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi yüksek lisans mezunu.

Hayalleri arasında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmak var

Ad: ERDAL

Soyad: KARASU

Yaş: 55

Ünvan: Kaptan Pilot