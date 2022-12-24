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Haberler Gündem Erdal Karasu kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Erdal Karasu mesleği nedir?

Erdal Karasu kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Erdal Karasu mesleği ne?

Lider Türkiye programı ilk bölümüyle Habertürk ekranlarında Faruk Acar’ın sunumuyla izleyici ile buluştu. Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' formatı ve yarışmacıları ilk günden izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yarışmaya katılanlar arasında Erdal Karasu'in hayatı ve kariyeri izleyenler tarafından mercek altına alındı. İşte Erdal Karasu hayatı, kariyeri ve kişisel bilgileri...

Giriş: 24.12.2022 - 22:28 | Güncelleme: ABONE OL
Erdal Karasu kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Erdal Karasu mesleği nedir?
HABERTURK.COM

Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı Lider Türkiye Habertürk ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada ilk bölümün konusu asgari ücret oldu. Yarışmaya katılanlar arasında Erdal Karasu'in hayatı merak konusu oldu. Peki, "Erdal Karasu kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Erdal Karasumesleği ne?" İşte Erdal Karasu'in biyografisi...

ERDAL KARASU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Aslen Denizlili. Antalya’da yaşıyor.
Evli üç çocuğu, bir köpeği var.
Hava Harp Okulu mezunu ve Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi yüksek lisans mezunu.
Hayalleri arasında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmak var
Ad: ERDAL
Soyad: KARASU
Yaş: 55
Ünvan: Kaptan Pilot

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