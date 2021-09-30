Erdal Kaplanseren'den 'İstanbul'

24 yıl boyunca medya sektöründe yazar ve yönetici olarak çalışan Erdal Kaplanseren, pandemi döneminde beyaz yakalı plaza koridorlarından sıyrılarak sanat dünyasına giriş yaptı.
Kaplanseren, kendi bestelerinden oluşan ilk albümü 'İstanbul'u geçtiğimiz günlerde dinleyicilerle buluşturdu. Enstrümanlara ve besteciliğe ilgisinin yıllar öncesine dayandığını söyleyen Erdal Kaplanseren, pandemi döneminin pek çok alanda olduğu gibi, insanların bireysel planlarını hayata geçirme sürecini de hızlandırdığını ifade etti.
Albüm çalışmaları farklı şehir ve ülkelerde yapılan Kaplanseren, enstrümantal bestelerinden oluşan ilk albümü 'İstanbul'da, ağırlıklı olarak batı çalgılarını orkestra düzenlemeleriyle oluşturdu.
80'lerin İstanbul'unu anlatan filmlerin müziklerini anımsatan albüm şarkılarından en hüzünlü olanı, Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen '1938' adını taşıyor.
Albüm çalışmasının aranjörlüğünü Kemal Sahir Gürel'in üstlendiği 'İstanbul', tüm dijital platformlarda yer aldı.
ERDAL KAPLANSEREN KİMDİR?
20 Ekim 1976’da İzmir Bornova’da doğan Erdal Kaplanseren, eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı ve 20’li yaşlarında muhabir olarak gazeteciliğe başladı. Kaplanseren, bu dönemde bir yandan, seçmelerini kazanarak girdiği TRT İstanbul Radyosu’nda şan, solfej ve müzik teorisi eğitimleri aldı. Radyo günlerinde enstrümanlara olan merakı artan Erdal Kaplanseren, gittiği ülke ve şehirlerde etnik enstrüman ve müzikler konusunda araştırmalar yaptı.
24 yıllık gazetecilik kariyeri boyunca yazarlık ve editörlük yapan Kaplanseren, 2020 yazında medya kariyerini noktalayarak müzik alanında profesyonel çalışmalarına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Anıt Ağaçlar' adlı belgesel serisinin müziklerini yapan besteci, ilk albümü olan 'İstanbul'u Eylül 2021'de yayımladı.
Özellikle film ve belgesel müziği alanlarına odaklanan Erdal Kaplanseren, 2022 yılı içinde hayata geçireceği albüm ve müzikal projeleri için çalışmalarını sürdürüyor.
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