Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hakim dizisinin Ömer Arif'i Erdal Beşikçioğlu dizileri, filmleri ve tiyatro oyunları

Bir zamanların fenomen dizisi Behzat Ç.'nin Behzat amiri olarak ün yapan Erdal Beşikçioğlu Hakim dizisiyle birlikte seyirci karşısına çıkıyor. Ankara'da faaliyet gösteren Tatbikat Sahnesi ile tiyatroya devam ettiği bilinen Erdal Beşikçioğlu son olaral Bergen filmde Halis Serbes'i canlandırmıştı. Erdaol Beşikçioğlu'nun hayatı merak ediliyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'de dünyaya geldi.Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Sinema

Acı Kiraz (2020)

Kapı : Nihat Durak - (2019) - Efrem

Çiçero : Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna

Tiger Zinda Hai : - (2017) -

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif

Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç.

Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer

Bal : Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup

Kardelen : Mehmet Güneş - (2010) - Servet

Vali : Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı

Hayat Var : Reha Erdem - (2008) - Baba

Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut

Barda : Serdar Akar - (2006) - Nasır

Dizi

Çocukluk (2020-)

Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy

46 Yok Olan (2016) - Murat Günay

Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan

Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010 - 2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.

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Vali : M. Çağatay Tosun - 2009Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık ÖğretmenAyrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah ŞamilKöprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk YazıcıSeni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - SadoÖdünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - MustafaKörfez Ateşi : Veli Çelik - 2005Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - YunusMars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - SühaTatlı Hayat : Bora Tekay - 2003