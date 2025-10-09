Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Erdal Aslanboğa kimdir, kaç yaşında? Erdal Aslanboğa nereli? MasterChef'te kokoreç gecesi!

        Erdal Aslanboğa kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        MasterChef Türkiye'de bu akşam lezzet dolu bir bölüm izleyicileri bekliyor. Ekranların sevilen yarışmasına konuk olan ünlü kokoreç ustası Erdal Aslanboğa, özel tarifiyle mutfağa renk katacak. Balıkesir'in meşhur lezzet duraklarından Aslanboğa Kokoreç'in kurucusu olan Erdal Aslanboğa'nın hayatı ve meslekteki başarı hikayesi şimdiden merak konusu oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 19:16 Güncelleme: 09.10.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde bu kez kokoreç tutkunlarını heyecanlandıracak bir isim konuk oluyor. Balıkesir’deki Aslanboğa Kokoreç markasıyla tanınan Erdal Aslanboğa, yıllardır sürdürdüğü ustalığını yarışma mutfağına taşıyor. Peki, Türkiye’nin en ünlü kokoreç ustalarından biri haline gelen Erdal Aslanboğa kimdir, kaç yaşında ve mesleğe nasıl başladı? Detaylar haberimizde...

        • 2

          ERDAL ASLANBOĞA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

          Erdal Aslanboğa, Türkiye’nin önde gelen kokoreç ustalarından ve Aslanboğa Kokoreç markasının kurucu ortaklarından biridir. 1982 yılında Balıkesir’de dünyaya geldiği belirtiliyor. Aslen Ağrılı olduğu bilgisi de bazı kaynaklarda geçiyor. Çok genç yaşta, 13 yaşındayken Balıkesir’de iki şişle kokoreç işine başlamış. O dönemden itibaren meslekte yükselmeyi hedeflemiş ve ilerleyen yıllarda bu işi büyütmüş.

        • 3

          Altın Kaşık Ödülleri (2023) Türkiye’de gastronomi alanında bir sivil toplum kuruluşunun başlattığı ve organize ettiği ilk ödül programı olma niteliği taşıyan Altın Kaşık Ödülleri, 2023 yılında 10 farklı kategoride gastronomi dünyasına önemli katkılar sağlayan işletmeleri ödüllendirmiştir. Aslanboğa Kokoreç, bu prestijli ödül programının Yılın Tek Ürün Geleneksel Lokantası kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

          Aslanboğa Kokoreç, Gault&Millau'nun 2024 ve 2025 yıllarında verdiği Gourmand Table Traditional Ödülü ile büyük bir başarıya imza atmıştır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Boşanmayı doğruladı
        Boşanmayı doğruladı
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Habertürk Anasayfa