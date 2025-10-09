Erdal Aslanboğa kimdir, kaç yaşında ve nereli?
MasterChef Türkiye'de bu akşam lezzet dolu bir bölüm izleyicileri bekliyor. Ekranların sevilen yarışmasına konuk olan ünlü kokoreç ustası Erdal Aslanboğa, özel tarifiyle mutfağa renk katacak. Balıkesir'in meşhur lezzet duraklarından Aslanboğa Kokoreç'in kurucusu olan Erdal Aslanboğa'nın hayatı ve meslekteki başarı hikayesi şimdiden merak konusu oldu. İşte detaylar...
MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde bu kez kokoreç tutkunlarını heyecanlandıracak bir isim konuk oluyor. Balıkesir’deki Aslanboğa Kokoreç markasıyla tanınan Erdal Aslanboğa, yıllardır sürdürdüğü ustalığını yarışma mutfağına taşıyor. Peki, Türkiye’nin en ünlü kokoreç ustalarından biri haline gelen Erdal Aslanboğa kimdir, kaç yaşında ve mesleğe nasıl başladı? Detaylar haberimizde...
ERDAL ASLANBOĞA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Erdal Aslanboğa, Türkiye’nin önde gelen kokoreç ustalarından ve Aslanboğa Kokoreç markasının kurucu ortaklarından biridir. 1982 yılında Balıkesir’de dünyaya geldiği belirtiliyor. Aslen Ağrılı olduğu bilgisi de bazı kaynaklarda geçiyor. Çok genç yaşta, 13 yaşındayken Balıkesir’de iki şişle kokoreç işine başlamış. O dönemden itibaren meslekte yükselmeyi hedeflemiş ve ilerleyen yıllarda bu işi büyütmüş.
Altın Kaşık Ödülleri (2023) Türkiye’de gastronomi alanında bir sivil toplum kuruluşunun başlattığı ve organize ettiği ilk ödül programı olma niteliği taşıyan Altın Kaşık Ödülleri, 2023 yılında 10 farklı kategoride gastronomi dünyasına önemli katkılar sağlayan işletmeleri ödüllendirmiştir. Aslanboğa Kokoreç, bu prestijli ödül programının Yılın Tek Ürün Geleneksel Lokantası kategorisinde ödüle layık görülmüştür.
Aslanboğa Kokoreç, Gault&Millau'nun 2024 ve 2025 yıllarında verdiği Gourmand Table Traditional Ödülü ile büyük bir başarıya imza atmıştır.
