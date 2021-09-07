Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni tesislerin temeli atıldı

Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in 12 ay boyunca farklı etkinlik yapılan bir yer olmasının yollarını aramaya devam ettiklerini söyledi.
Büyükkılıç, 1850 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde futbol sahaları yapıldığını ve çeşitli takımların katılımıyla müsabakaların gerçekleştirildiğini anımsattı.
Bu çalışmalarla yetinmediklerini belirten Büyükkılıç, olimpik yüzme havuzu, spor salonu, futbol sahaları, atletizm pisti ve fitness merkezleriyle bu alanı tamamlayacaklarını dile getirdi.
Merkezin ulaşım açısından da iyi konumda bulunduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Erciyes'te yapılan çalışmaların sadece futbola odaklı olmadığını da vurguladı.
Büyükkılıç, 2019-2020 kış sezonunda Erciyes'i 2 milyon 200 bin, 2020-2021 kış sezonunda ise salgından dolayı 750 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.
Erciyes'te 10 otel bulunduğunu, 4 otelin de yapım aşamasında olduğunu bildiren Büyükkılıç, "Erciyes'in bu şehre getirisi bir milyar liraya ulaştı. Turizm denilen ve 'kazan kazan' politikasının en güzel örneklerinden biri." dedi.
Erciyes'in, onlarca spor etkinliği ile profesyonel anlamda ödüller aldığını ifade eden Büyükkılıç, ulusal ve uluslararası takımların yüksek irtifa kamp merkezinde kamp yaptığını, ek tesisler tamamlandığında 75 milyon liralık yatırım yapılmış olacağını kaydetti.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise yıllar önce hayal edilen projelerin bir bir hayata geçtiğini ve insanların hizmetine sunulduğunu dile getirdi.
Aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Tamer, şunları kaydetti:
"Vaka sayıları son günlerde artmaya başladı. Kayseri ilk 5 şehir arasında. Bunun bize yakışmayan bir durum olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu durumdan korunmanın yolu aşı. Sabah istatistiki bilgiler geldi. Şu anda hastanede yatanların yüzde 52'si hiç aşı yapılmamış olanlar. Yüzde 39,2'si iki doz Sinovac aşısı yapılanlar. Yüzde 2,5'i Biontech aşısı yapılanlar. İki Biontech aşısı yapılanlar da 0,5 olarak ifade edilmiş. Yoğun bakımlardaki entübe olan hastalarında yüzde 98'i aşı olmayanlar."
Konuşmaların ardından tesislerin temeli atıldı.
Törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları ile davetliler katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!