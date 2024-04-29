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        Haberler Yaşam Erciyes Üniversitesi personel alımı ne zaman? Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

        Erciyes Üniversitesi personel alımı ne zaman? Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir?

        Erciyes Üniversitesi personel alımı yapıyor. Farklı kadrolarda çalışmak üzere Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacak. Son başvuru tarihi ise 30 Nisan olarak belirlendi. Belli şartları taşıyanlar Erciyes Üniversitesi personel alımı başvurusu onaylanacak. İşte Erciyes Üniversitesi personel alımı detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:01
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        • 1

          Erciyes Üniversitesi personel alımı ile ilgili başvurular yarın sona eriyor. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabiliyor. Peki Erciyes Üniversitesi personel alımı ne zaman? Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir?

        • 2

          ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Erciyes Üniversitesi personel alımı tarihi henüz belli değil. Başvuru tarihleri belli oldu.

          ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

          Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

          ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

          Son başvuru tarihi 30 Nisan 2024 olarak belirlenirken, adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden yapabilecek.

          Adayların, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması ve lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde en az 60 puan alması gerekiyor.

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