ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Erciyes Üniversitesi personel alımı tarihi henüz belli değil. Başvuru tarihleri belli oldu.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

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