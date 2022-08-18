Ağustos ayında 'kışı' yaşıyorlar

"ŞEHİRDE DURAMIYORUZ"

Yıllar önce geldiği Erciyes Tekir Göleti çevresindeki yaylayı çok beğendiğini, her fırsatta bunu tekrarladığını belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Bu dağın bir cazibesi var. Geldik, çadırımızı kurduk. Bu çadırı kafama uygun bir şekilde de yaptım. Bir ev gibi içinde tuvaleti, banyosu, suyu, panelden aldığımız elektriği mevcut. Burada emekliliğin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Eşimin astım rahatsızlığı var, burası ona da iyi geliyor. Sabah namazına kalktığımda soba yaktım. Akşamları duramayız, mutlaka üzerimize kışlık bir şeyler almamız gerekiyor."

Bayram Yalınkılıç da 15 yıldır Erciyes'e geldiğini ve serin havanın keyfini sürdüğünü anlatarak, "Buraya gelip akşamları soba yakıyoruz. Şehirle buranın arasında 10-15 derece fark oluyor. Yani akşamdan sobayı yakıyoruz. Yemeğimizi yapıyor, çay suyumuzu ısıtıyoruz. Üzerinde güğümler oluyor, şofben gibi faydalanıyoruz. Havalar ısınınca şehirde duramıyoruz." dedi.

Mersin'den gelen Mustafa Develioğlu ise uzun yıllardır bölgede çadır kurduklarını anlatarak, ailece Erciyes Dağı'nı tercih ettiklerini söyledi.