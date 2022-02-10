Erciyes'te -17 derecede kar üstünde defile!

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Bir giyim firması için tasarlanan kürkler moda tutkunlarının beğenisine sunulurken ‘Winter Fashion Week’ defilesinde başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna, Brezilya, Kazakistan, Azerbaycan gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 30’a yakın manken yer aldı.

2 BİN 200 METREDE - 17 DERECEDE DEFİLE

Barış Küçükçifci’nin koreografisini üstlendiği defile öncesinde mankenler için otelde parti düzenlendi. Tatilcilerin de yoğun ilgi gösterdiği partide eğlence doruğa çıktı. Winter Fashion Week etkinliği klasik defilelerin aksine 2 bin 200 metre yükseklikte yer alan otelde açık havada kar üzerinde gerçekleştirildi. Termometrelerin -17 dereceyi göstermesine rağmen yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlik izleyenlerden büyük alkış aldı. Kış modasına dair son trendleri sergileyen yerli ve yabancı mankenler etkinlik boyunca tüm dikkatleri üzerlerinde topladı.

Defilenin ardından mankenler tatilcilerle birlikte kartopu oynayarak Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olan Erciyes’te karın keyfini çıkardı.

“TURİZMİ CANLANDIRACAK ETKİNLİKLERE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden Erciyes’te Winter Fashion Week defilesine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Artaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, “2022 yılı ile birlikte oteli 13 milyon dolarlık yatırımla turizme kazandırdık. Otelimizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi, dünyada kayak turizmi denilince ilk akla gelen ülkelerden olan Avusturyalı uzmanlar tarafından planlanmış olmasıdır. Henüz çok yeni bir yatırım olmasına rağmen doluluk oranımız %90 seviyelerinde. Önümüzdeki dönemde de Erciyes’te turizmi canlandıracak etkinliklere destek vermeyi sürdüreceğiz. Türk turizmini kalkındırmak ve çok daha ileriye taşımak için 2022 yılında da çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Buradan kış turizmine ilgi duyan yerli ve yabancı bütün kayak severleri Erciyes’e davet ediyorum.” dedi.

ERCİYES’İ ÇOK SEVDİLER

Winter Fashion Week etkinliğine katılmak için ülkemize gelen Azerbaycanlı manken Nazrin Efendizade, "Erciyes’e ilk kez geliyorum. Erciyes’in muhteşem bir doğası var. İnsanları sıcakkanlı, 2.200 rakımlı dağın eteğinde böylesine muhteşem bir tesiste konaklamak ve kar üstündeki defilede yer almak beni çok heyecanlandırdı. Umarım gelecek yıl tekrar güzel bir etkinlikte buluşuruz.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte yer alan bir başka manken Ukraynalı Lisa Karibskaya da, "Benim ülkem oldukça soğuk bir yer. Bu sebeple etkinliğin bir kayak merkezinde düzenleneceğini duyduğumda oldukça heyecanlandım. Çok güzel bir etkinlik geçirdik. Herkesi kendine hayran bırakacak kürkleri taşımak benim için büyük bir keyifti. Etkinliğin ardından izlemeye gelenler ve diğer manken arkadaşlarımla birlikte kartopu oynadık, çok eğlendim. Bu etkinliğe bizleri davet eden, düzenleyen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.