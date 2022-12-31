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Erciyes Kayak Merkezi´nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak sezonunun açılmasının ardından turistler bölgeye gelmeye başladı. Erciyes Kayak Merkezi´nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı

Giriş: 31.12.2022 - 22:57 | Güncelleme: ABONE OL
Erciyes Kayak Merkezi´nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı
Erciyes'te yeni yıl öncesi 'gece' kayağı
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DHA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi´nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.

Erciyes Kayak Merkezi´nde her yılbaşı geleneksel olarak yapılan meşaleli gece kayağı 2023 öncesi tekrarlandı. Yılbaşını Erciyes´te geçiren yerli ve yabancı turistler Tekir pistinde gece kayağı yaptı. Yılbaşı tatili için ailesi ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi´ne gelen Elif Şevin, "Şanlıurfa´dan geldim. Yılbaşı tatili için geldik. Yeni yılın büyük ülkemize, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gece kayağı da çok güzeldi. Meşale gösterisi oldu. Biz de çok eğlendik, mükemmeldi. Burası turizm açısından çok önemli bir değer. Çok güzel, müthiş bir pist. Burasını görmemek büyük kayıp" diye konuştu.

Erciyes'e kayak yapmaya gelen Halit Akın ise, "Kayseri´de yaşıyorum. Bugün gün boyu arkadaşlarımızla kaydık. Erciyes pistlerinin tadına vardık. Güzel, eğlenceli bir gündü. Yeni yıla kayak yaparak girmiş bulunuyoruz. Umarım önümüzdeki sezonlarda da bol karlı Erciyes Dağı bizi karşılıyor olur" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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