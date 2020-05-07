Erciyes Kayak Merkezi'nden Kayseri ekonomisine büyük katkı

AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "Erciyes Master Planı" kapsamında yaptığı 350 milyon avro yatırımla uluslararası standartlara kavuşturulan Erciyes, kayakseverlerin Türkiye'deki adresi haline gelmeye başladı.

Dünya standartlarındaki pistleri, modern tesisleri, konaklama ve kolay ulaşım imkanlarının yanı sıra uluslararası alanda pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi, 2019-2020 sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2020 kayak sezonuna çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki tanıtımlarla Erciyes'i hak ettiği yere taşıma gayretiyle çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Kayak Merkezi dünya standartlarında olan 18 mekanik tesisi, 100 kilometrelik pisti ve kaliteli hizmet anlayışıyla kamuoyunda bilinen kış sporları merkezi haline geldi. Bu senenin ilk 4 ayında beklentimizin üzerinde rakamlara ulaştık. Şu anda bile Erciyes'imiz beyaz gelinliğine bürünmüş halde ama boynu bükük kaldı. Biz Erciyes'i 12 ay yararlanılan bir konuma getirmek çalışmalar sürdürüyoruz. 2019-2020 sezonunda 30 bin yabancı turist geldi. Sonuç itibarıyla 2 milyonun üzerinde turist Erciyes'ten istifade etti. Ekonomiye katkısını düşündüğümüzde yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ticaret hacmine denk gelecek bir kazanım var Kayseri genelinde. Erciyes'i sporun ve kampın merkezi haline dönüştürüp, uluslararası yarışmalarla daha verimli hale getirmek için gayretimiz var."

- Yatırımcıların sayısı arttı

Büyükkılıç, bu kapsamda Erciyes Dağı'na uluslararası standartlarda futbol sahaları yaptıklarını ve yurt dışından takımların kamp için yaz sezonunda Kayseri'ye gelmesini beklediklerini ifade etti.

Erciyes'in yarışma, kongre ve yayla turizmi gibi birçok alanda merkez haline geleceğini dile getiren Büyükkılıç, gelişmelere paralel olarak yatırımcıların sayısının da artmaya başladığını kaydetti.

Büyükklıç, yeni tip koronavirüs salgınının turizmi etkilediğini aktararak, "Deniz, kum ve güneş turizmi koronavirüs salgını sürecinden etkilenecek gibi gözüküyor. Gönlümüz etkilenmemesi taraftarı ama buradan tasarruf edilen paraların 2020-2021 kış sezonunda Erciyes'e geleceği kanaati oluştu. Bekleyip göreceğiz." diye konuştu.

Kayseri'de kültür, kış, inanç, gastronomi ve spor turizmi faaliyetlerinin olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, kentin her yönüyle turizmin merkezi olarak anılması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.