Eşsiz bir bölgede olduklarını anlatan Eskitaş, "Bölgede çok sayıda endemik bitki var. Bu ağaçların korunması gerekir. Sadece Erciyes'teki ağaçların değil, bütün endemik bitkilerin korunması gerekiyor ki her zaman buralarda daha güzel faaliyetler yapılabilsin. Buraların doğa turizmine daha çok katkı sunması için farklı projeler uygulanmalı" diye konuştu.