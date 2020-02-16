AA

Erciyes'in güvenliği JAK timlerine emanet



- Yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nin güvenliğini JAK timi sağlıyor - Erciyes'in zirvesinden eteklerine kadar her yere ulaşabilen JAK timleri, tüm olumsuz hava ve arazi şartlarında görev yapabiliyor

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te daima göreve hazır bekleyen Jandarma Arama Kurtarma (​JAK) timi, yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan JAK timleri, yılda 2 milyonun üzerinde turistin güvenliği için Erciyes Kayak Merkezi'nde mesai harcıyor.

Erciyes Dağı'nın zirvesinden eteklerine kadar her yere ulaşabilen JAK timleri, tüm olumsuz hava ve arazi şartlarında görev yapıyor.

Kayak, yaz ve kış dağ arama kurtarma gibi birçok özel eğitim alan tim, tecrübelerini de kullanarak olay yerine en hızlı ve en güvenilir şekilde ulaşmanın mücadelesini veriyor.

- 7 gün 24 saat hizmette

Dağcıların ve kayakseverlerin Erciyes'te yaşadığı yaralanma, mahsur kalma ve kaybolma gibi olaylara 7 gün 24 saat hazırlıklı olan JAK timleri, yılda yaklaşık 700 olaya müdahale ediyor.

Aldıkları ihbar üzerine arazi şartlarına göre kar motoru, özel araç ve endüstriyel dağcılık malzemelerini kullanarak olay yerine intikal eden tim, yaralılara da anında ilk yardım müdahalesinde bulunuyor.

Tim, dağda yaralanıp mahsur kalanları en korunaklı şekilde sedyelere koyarak kar motorları yardımı ile 112 Acil Servis ekiplerine teslim etmeden görevlerini sona erdirmiyor.

Öte yandan jandarma asayiş ekipleri de Erciyes Kayak Merkezi'nde oluşacak herhangi bir hırsızlık, trafik kazası, kaybolma gibi olaylara müdahale ederek vatandaşın huzuru ve güvenliği için mücadele veriyor.