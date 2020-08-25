Erciyes'in eteklerinde yayılan mandaların gün sonu banyosu görsel şölen sunuyor - KAYSERİ

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Karpuzsekisi, Hürmetçi ve Dokuzpınar mahallelerinde yaşayan vatandaşların başlıca geçim kaynakları arasında manda yetiştiriciliği yer alıyor.Dokuzpınar Mahallesi'nde yıllardır geçimini manda ürünlerinden sağlayan köylülerin hayvanları, yılın 9 ayı sazlıkta yayılıyor, 3 ay ise ahırda besleniyor.Sabah 6'da köyün meydanında toplanan mandalar, çoban Murat Baykara tarafından "kara sazlık" adı verilen alana götürülüyor.Güneş batmadan önce Dokuzpınar Mahallesi'ne dönmek için yola çıkan manda sürüsü, köydeki sulak alanda gün sonu banyosuna giriyor.Sulak alanda yüzen mandalar, günün yorgunluğunu burada atıyor, temizleniyor.Dokuzpınar'a ait yaklaşık 700 mandanın su içindeki görüntüsü izleyenleri büyülüyor.Sürünün kaldırdığı tozun içindeki mandaların, güneşin batışında oluşturduğu görsel şöleni izlemek için özellikle fotoğraf tutkunları mahalleyi mesken tutuyor.- "Görsel bir şölen var"Tabiat ve Fotoğraf Rehberi Nuri Çorbacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hürmetçi Sazlığı'nın, çevresindeki köyleri her yönden, özellikle de hayvancılık açısından beslediğini söyledi.Sazlığın şehre yakınlığına dikkati çeken Çorbacıoğlu, "Burası şehre mesafe olarak hem çok yakın hem de doğallığı açısından çok uzak. Köylerde toplam 5 bine yakın manda var. Devletin verdiği destekten dolayı halk manda yetiştiriciliğine ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.Çorbacıoğlu, manda ürünlerinin bütün dünyada kıymetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Manda özel bir hayvan, ürünleri de özel. 'Yılkı atları turistleri sazlığa getirecek, mandalar turistleri besleyecek' diyorduk. Şimdi sadece insanlar mandaları fotoğraflamak için geliyor. Bizleri arıyorlar, mandalar ne zaman sudan geçecek diye, çobanımız da yardımcı oluyor. Burada görsel bir şölen var, burası hakikaten bir belgesel. Bir belgeselin içinde yaşıyoruz. Böyle bir görsel şölene bu kadar kolay ulaşmak, Türkiye ve dünyada çok nadir. İnsanlar burayı, hem mandaları görmek hem de manda ürünleri için tercih ediyor. Turizm tekrar hareketlendiğinde Kapadokya'dan ve dünyanın pek çok yerinden insanlar buraya gelecekler."
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