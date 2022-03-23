"SPORUN YAŞI YOK"

Kayak yapmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan Pehlivan, "Beni görenler hep tebrik ediyor. 'Sen bu yaşında kayak yapıyorsan bizim yapmamamız ayıp olur.' diyorlar. Ben 1945 doğumluyum. Yani şu an 76 yaşın içindeyim. Kayak yaparken her şeyi unutuyorum. Stres, kaygı hiçbir şey kalmıyor. Ben buraya geldiğimde çok dinleniyorum.