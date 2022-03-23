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Erciyes'in 76'lık 'Pehlivan'ı yıllardır kayaktan vazgeçmiyor

Erciyes'in 76'lık 'Pehlivan'ı kayaktan vazgeçmiyor

Çocukluğu Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Hisarcık Mahallesi'nde geçen 76 yaşındaki Nazım Pehlivan kayak tutkusunu devam ettirirken kar banyosu yapmayı ihmal etmiyor

23.03.2022 - 14:33 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Kayseri'de 76 yaşındaki emekli Nazım Pehlivan, çocukken kendi yaptığı tahta kayaklarla başladığı kayak sporunu tutkuyla sürdürüyor.

     

  • AA'nın haberine göre çocukluğu Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Hisarcık Mahallesi'nde geçen 4 çocuk 12 torun sahibi Pehlivan, 10 yaşında kendi imkanlarıyla tahtadan yaptığı kayak takımlarını kullanarak bu spora 'Merhaba' dedi.

  • Pehlivan, çocukken tanıştığı kayak sporundan ayrı kalmayarak sadece yılları değil, bu spordaki amatörlüğünü de geride bırakıp profesyonel olarak kaymayı sürdürdü.

  • Kış aylarında imkan buldukça Erciyes'e çıkan Pehlivan, zorluk derecesi yüksek pistlerde adeta gençlerle yarışıyor. Pehlivan, sağlıklı yaşam için yıllarca spor yaptığını söyledi.

  • Kayak sporunda imkanların artık çok geliştiğini anlatan Pehlivan, "Ben Nazım Pehlivan, Erciyes kar kaplanı, pistlerin pehlivanı. Kayak sporunu seviyorum ve bu sporu yapıyorum. Bu spora çocukluktan başladım diyebilirim. Erciyes'in karı ve Hisarcıklı olmamızdan dolayı devamlı kayak yapıyoruz. 

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