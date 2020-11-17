Erciyes Dağı'na erozyona karşı "tohum halısı" serildi

AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Erciyes bölgesinde doğal olarak yetişen bitki türlerinin varlığını korumak amacıyla proje başlattı.

Yapılan toprak analizleri sonucunda, bitki dokusunun zenginleştirilmesi için Hacılar ve Hisarcık’ta gülhatmi, Tekir ve Hacılar'da papatya tohumları ekildi.

Bu bitkilerden üretilen yeni tohumların dağdaki rüzgar ve erozyondan etkilenmemesi için de "biyotekstil tohum halısı" serildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Büyükkılıç, bölgede yetişen bitkilerin tohumlarının doğal çözülebilen biyotekstil içine iğneleme yöntemiyle yerleştirildiğini ve üretilen halının Tekir bölgesine serildiğini aktardı.

Büyükkılıç, Erciyes’teki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için yapılan çalışma sonrası hem erozyonun önleneceğini hem karın yere tutunma süresinin uzayacağını hem de daha yeşil bir dokunun ortaya çıkacağını ifade etti.

Erciyes’te toprak erozyonunun önlenmesi ve ilk kar yağışından itibaren karın yere tutunabilmesi için bitki örtüsüne ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Mevcutta her sene ilkbaharda eriyen karla toprağın taşınmasından dolayı öncelikli olarak alana 50 kamyon toprak taşınarak yeşil zemin için altyapı oluşturuldu. Erciyes’te rüzgar ve eğimli arazide tohumların savrulmaması ve bitkinin daha kolay köklenebilmesi için biyotekstil tohum halısı üretildi. Üretilen tohum halısı alana başarıyla serildi. Gelecek yıl mayıs ayından itibaren biyotekstil tohum halısı Erciyes'i yeşil bir örtüye dönüştürecek. Erciyes'teki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için çalışmalarımız sürecek."