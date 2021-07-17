DHA

Erciş ilçesine bağlı Aşağı Işıklı Mahallesi'nde bir araçta çok sayıda düzensiz göçmen taşındığı ihbarını alan Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Mücadele (KOM) timi, JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında durdurulan bir minibüste 59'u Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen araç sürücüsü H.T. ise jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken, yapılan takip sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, araca el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler ise yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.