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Ercişli emlakçılar depremzedeler için 12 daire hazırladı

Van'ın Erciş ilçesindeki emlakçılar, 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen depremzedeler için 12 daire hazırladı

Giriş: 11.02.2023 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
Ercişli emlakçılar depremzedeler için 12 daire hazırladı
Ercişli emlakçılar depremzedeler için 12 daire hazırladı
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AA

Van'ın Erciş ilçesindeki emlakçılar, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenlerinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

AA'nın haberine göre ilçede emlakçılık yapan firmalar, gelecek depremzedeler için 5 dairenin eşyalarını yerleştirerek hazır hale getirdi, 7 daire de hazırlıklar sürüyor.

Emlakçı Muharrem Turlak, ilçedeki emlakçılarla aldıkları karar doğrultusunda gelecek depremzedeleri hazırladıkları 12 daireye yerleştireceklerini söyledi.

Turlak, "Şu an elimizde 5 eşyalı, 7 tanede boş dairemiz var. 12 evimizi deprem yaşayanlara açtık. Misafirlerimizi bekliyoruz. El birliğiyle 7 dairemizin de eşyalarını tamamlayacağız. 23 Ekim 2011'de Erciş'te çok büyük bir deprem gördük.

Bunun acısını yaşıyoruz. Biz de gelen kişilere yardımcı olacağız. Elimizden ne geliyorsa bütün dost ve arkadaşlarımızla onların yanındayız. Önce onlar bizi misafir etti, şimdi de biz onları misafir etmek için bekliyoruz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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