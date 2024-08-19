Kasımbağı Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan 4 çocuk babası Malik Akyüz (44), 24 saat domuz nöbeti tuttuklarını söyleyerek, "Bu alanda yaşayan domuzlar ektiğimiz pancarlarımıza büyük zarar verdi. Biz de mahallede yaşayan diğer çiftçi arkadaşlarla nöbet tutuyoruz. Erciş İlçe Tarım Müdürlüğü’nden aldığımız izin ile bu alanda yaşayan domuzları avlamaya çıktık. Zararımız çok büyük. Domuzlar gelip pancarlarımızı kökünden söküp yiyorlar. Sadece pancar değil, bu bölgede ekili mısır ve kavun ekili alanlar var. Onlara da büyük ölçüde zarar veriyorlar. Böyle giderse önümüzdeki yıl tarlalarımızı ekemeyeceğiz" dedi.