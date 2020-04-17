Erciş'te "Sosyal Yardım Destek Çağrı Merkezi" kuruldu

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar kuruma gelmeden çağrı merkezini arayarak talep ve başvurularını yapabiliyor.Çağrı merkezini ziyaret eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, bazı çağrılara cevap vererek vatandaşlara yardımcı oldu.Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşların bu süreçte talep ve başvurularının daha etkin ve hızlı bir şekilde değerlendirilip dönüş sağlanması amacıyla "Sosyal Yardım Destek Çağrı Merkezi" kurduklarını söyledi.Merkezin 13 Nisan'dan itibaren hizmet verdiğini ifade eden Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:"Merkezimizde 29 personel görev yapıyor. Çağrı merkezimiz, 10 dahili hat, 3 Whatsapp hattı ve www.ercis.gov.tr internet üzerinden online başvuru seçenekleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. İlçemizdeki yardıma muhtaç, sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarımızın talep ve başvurularını hızlı şekilde çözüm üretilebilmesi amacıyla kurulan merkezimize yaklaşık 10 bin kişi başvurdu."