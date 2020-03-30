Erciş'te "koronavirüs" sessizliği - VAN

AA

Yapılan uyarıların ardından insanların evde kalmayı tercih ettiği ilçede, halkın yoğun kullandığı yerler en sakin günlerinden birini yaşadı.Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan balık bendi mesire alanı ve Vangölü kıyısındaki yürüyüş, bisiklet ve oyun alanları da boş kaldı.